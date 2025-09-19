Il bicchiere è mezzo pieno? Tmw: Conte, quanti segnali incoraggianti a Manchester

Si parte con una sconfitta, sì, ma il Napoli torna da Manchester comunque con diversi segnali incoraggianti. A metterne in evidenza qualcuno anche Tuttomercatoweb.com. Questo il commento alla gara tra Napoli e Manchester City: "Nei primi 20 minuti, in parità numerica, il Napoli era comunque riuscito a reggere l'impatto emotivo di Ethiad e a giocare ad armi pari col City, provando a proporre quelle trame di gioco che hanno rapito gli occhi nelle prime uscite in Serie A.

E pure dopo l'espulsione del capitano le armi dell'abnegazione e dello spirito di gruppo avevano spinto il gruppo a gettare il cuore oltre l'ostacolo restando in partita fino al 65', quando Doku ha spento definitivamente le speranze. Nelle annotazioni positive anche la prova dei due centrali di difesa, di Spinazzola e soprattutto di Politano, anima della squadra ancor più dopo la mesta uscita di scena di Di Lorenzo".