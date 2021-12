Il commento della SSC Napoli - Sconfitta tra gli applausi, che orgoglio nonostante le assenze!

Il Napoli sul proprio sito ufficiale commenta così la vittoria dell'Atalanta sul campo del Napoli: "Vince l'Atalanta ma il Napoli esce tra gli applausi del Maradona. Partita vibrante che probabilmente avrebbero meritato di vincere entrambe. Prevale la Dea in rimonta, laddove erano stati gli azzurri a rimontare per primi. Avanti l'Atalanta con un sinistro micidiale di Malinovskiy, il Napoli pareggia con un inserimento caparbio di Zielinski. E ad inizio ripresa Mertens segna da fenomeno con una progressione di 40 metri. Poi però tocca alla Dea che accosta e sorpassa con Demiral e Freuler. Il Napoli ha l'occasione del pareggio all'ultimo respiro con Petagna. Sarebbe stato più giusto, ma merito all'Atalanta che vince una partita davvero emozionante. Al Napoli gli applausi e l'orgoglio per aver tenuto il campo con autorevolezza nonostante le tante assenze. Si torna in campo giovedì contro il Leicester per fare strada anche in Europa".