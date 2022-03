Il consigliere di Pavia è recidivo, nel 2020 scrisse: "Schifati da gente che vive nell’immondizia"

Sta facendo molto discutere il post pubblicato da Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia, contro Napoli.

Sta facendo molto discutere il post pubblicato da Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia, contro Napoli. E, facendo un giro sul web, abbiamo notato che non è la prima volta che il politico del centrodestra si lascia andare ad insulti nei confronti dei napoletani. Nel 2020, facendo riferimento ad un video in cui una signora di Ischia se la prendeva con alcuni turisti del Nord (casi di Covid-19 all'epoca erano stato riscontrato solo nel Nord Italia), su Facebook si espresse così: "Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani et similia)".