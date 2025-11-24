Prima pagina Il Derby è rossonero, Gazzetta dello Sport: "Delirio Milan"

Delirio Milan: il derby è rossonero, l’Inter paga gli errori. Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nello spazio dedicato al derby della Madonnina. Il derby di San Siro si colora di rossonero in una notte che il popolo milanista ricorderà a lungo. L’Inter di Chivu sbaglia troppo, il Milan colpisce al momento giusto e festeggia un successo che potrebbe segnare un crocevia della stagione. La firma è di Christian Pulisic, l’uomo delle partite pesanti.