Il Man City vince in rimonta ed è campione d'Inghilterra! Niente da fare per il Liverpool. Conte in Champions

Un altro finale incredibile in Premier League. Il Manchester City si è laureato campione d'Inghilterra per l'ottava volta nella sua storia grazie alla rimonta contro l'Aston Villa: 3-2 il risultato finale grazie alla doppietta di Gundogan e alla rete di Rodri. Inutile il successo del Liverpool per 3-1 contro il Wolverhampton. Classifica finale: City 93 punti, Liverpool 92. Manita del Tottenham in casa del Norwich, Conte va in Champions League.

Premier League, i risultati della 38ª giornata

Arsenal - Everton 5-1

Brentford - Leeds 1-2

Brighton - West Ham 3-1

Burnley - Newcastle 1-2

Chelsea - Watford 2-1

Crystal Palace - Manchester United 1-0

Leicester - Southampton 4-1

Liverpool - Wolverhampton 3-1

Manchester City - Aston Villa 3-2

Norwich - Tottenham 0-5

Tutti i verdetti

Campione d'Inghilterra: Manchester City

Champions League: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham

Europa League: Arsenal, Manchester United

Conference League: West Ham

Retrocessione in Championship: Burnley, Watford, Norwich