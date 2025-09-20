Prima pagina

Il Mattino: "A Manchester la mentalità giusta, ma è il momento di reagire"

Il Mattino: "A Manchester la mentalità giusta, ma è il momento di reagire"
Oggi alle 08:30Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

Dopo la sconfitta di Manchester contro il City, la squadra di Antonio Conte ospiterà al "Maradona" il Pisa di Alberto Gilardino. Una partita in cui il tecnico azzurro chiede una reazione per continuare il cammino a punteggio pieno in classifica. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino in cui vengono riportate le parole del mister dei partenopei: "Napoli, a Manchester la mentalità giusta ma ora è il momento di reagire".