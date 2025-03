Prima pagina Il Mattino apre con le parole di Conte: "Scudetto, io ci credo"

"Scudetto, io ci credo", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, riportando le parole del tecnico del Napoli che in conferenza stampa ha apertamente affermato di voler lottare per il sogno tricolore. Il sommario: "Conte dà la carica per la partitissima con il Milan: una notte per tornare a sognare". Di seguito la prima pagina integrale.