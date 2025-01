Prima pagina Il Mattino: "Dela spinge gli azzurri: 'Torniamo in Europa'"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al tweet di Capodanno del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Dela spinge gli azzurri: 'Torniamo in Europa'. Napoli, la missione del 2025. Sabato trasferta a Firenze". In apertura la notte di Capodanno a Piazza Plebiscito: "Balla Napoli". Di seguito la prima pagina integrale.