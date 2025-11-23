Prima pagina

Il Mattino: "Il Napoli rimette le ali"
di Davide Baratto

"Il Napoli rimette le ali", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, commentando la vittoria della squadra di Antonio Conte contro la Dea nel segno di David Neres e Noa Lang. Il sommario:"Siamo tornati! Gli azzurri liquidano l'Atalanta (3-1) e tornano in testa alla classifica". Di seguito la prima pagina integrale.