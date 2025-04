Foto Il Mattino: "Il sogno continua"

"Il sogno continua", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, celebrando la vittoria in campionato del Napoli che rimane pienamente in corsa per lo scudetto. Il sommario: "Spettacolo al Maradona: gli azzurri stendono l'Empoli (3-0) e restano a -3 dall'Inter". Di seguito la prima pagina integrale.