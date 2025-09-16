Prima pagina

Il Mattino: "La notte dei giganti"

Oggi alle 00:15
di Davide Baratto

"La notte dei giganti", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando dell'imminente match dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Napoli. Il sommario: "Giovedì la Champions, De Bruyne e Haaland si ritrovano da avversari". Di seguito la prima pagina integrale.