Foto Restyling Maradona, avanti con i lavori: eseguiti i primi sondaggi

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Stadio Maradona, avanti i lavori: eseguiti i primi sondaggi per il restyling.

Proseguono gli interventi preliminari allo stadio Diego Armando Maradona in vista del progetto di restyling dell'impianto. Le attività in corso rappresentano un ulteriore passo verso l'ammodernamento della struttura, destinata a essere oggetto di importanti lavori nei prossimi mesi.

Sondaggi al Maradona

A documentare l'avanzamento delle operazioni è stato l'assessore alle infrastrutture, mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli Edoardo Cosenza, che attraverso il proprio profilo Facebook ha pubblicato alcune immagini dei sondaggi effettuati all'interno dello stadio. Le verifiche tecniche rientrano nelle attività propedeutiche al restyling del Maradona e serviranno a raccogliere i dati necessari per la progettazione e l'esecuzione degli interventi previsti. Di seguito alcuni scatti.