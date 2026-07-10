Tuttonapoli Campagna abbonamenti partita col botto: già migliaia di tessere vendute!

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Alle 12 è partita la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione del Napoli. Nel giro di poche ore già diverse migliaia di tessere vendute.

È partita con grande entusiasmo la campagna abbonamenti del Napoli per la nuova stagione. Dopo il via ufficiale, scattato oggi alle 12, i tifosi azzurri hanno risposto immediatamente presente: nel giro di poche ore sono state infatti sottoscritte già diverse migliaia di tessere, confermando il forte entusiasmo attorno alla squadra di Massimiliano Allegri.

Obiettivo del Napoli confermare il sold out

Le previsioni sono più che positive. Il Napoli conta infatti di confermare tutti gli abbonamenti fino al tetto massimo previsto, fissato a circa 25 mila tessere, lo stesso numero raggiunto nella scorsa stagione. Un segnale importante dell'attesa e della fiducia dei tifosi in vista dell'annata del Centenario.