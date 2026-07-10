Si è spento Gegé Di Giacomo: fu attaccante del Napoli negli anni '50 e '60

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Addio a Beniamino Di Giacomo, storico attaccante del Napoli degli anni Cinquanta e Sessanta.

Il mondo del Napoli piange la scomparsa di Beniamino Di Giacomo, ex attaccante azzurro che ha lasciato un ricordo indelebile tra i tifosi della fine degli anni Cinquanta e dei primi anni Sessanta. Conosciuto da tutti come "Gegè", si è spento all'età di 90 anni dopo essere stato uno dei protagonisti di un'epoca importante della storia del club partenopeo.

Il ricordo di Gegè Di Giacomo

Di Giacomo ha indossato la maglia del Napoli dal 1957 al 1961, collezionando 120 presenze e realizzando 32 reti, formando un attacco di grande qualità insieme a Luis Vinicio. La sua figura è rimasta nel cuore di un'intera generazione di sostenitori azzurri. La redazione di TuttoNapoli esprime il più sentito cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia Di Giacomo in questo momento di dolore.