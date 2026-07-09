Ederson-Man United, ci siamo! Visite mediche in corso, poi la firma

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Ederson a un passo dal Manchester United: visite mediche e firma imminente con i Red Devils.

L'Atalanta si prepara a salutare Ederson, sempre più vicino al trasferimento al Manchester United. Dopo l'eliminazione del Brasile dal Mondiale 2026, il centrocampista ha raggiunto l'Inghilterra per completare l'iter che precederà la firma con i Red Devils. Mentre il club bergamasco ha appena accolto Gianluca Gaetano come nuovo rinforzo per il centrocampo, è ormai iniziato il conto alla rovescia per l'addio del brasiliano, protagonista delle ultime stagioni in nerazzurro.

Domani l'ultimo step, poi l'ufficialità

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di venerdì 10 luglio Ederson completerà gli ultimi accertamenti medici previsti in Inghilterra. Una volta superate le visite senza intoppi, il centrocampista potrà firmare il contratto che lo legherà al Manchester United, dando così il via alla sua nuova avventura in Premier League. L'ufficialità dell'operazione è attesa subito dopo il completamento delle procedure di rito.