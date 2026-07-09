Chelsea, Garnacho in uscita! Romano: "Il club apre alla cessione, ma (per ora) no al prestito"

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Alejandro Garnacho, obiettivo di mercato del Napoli nel gennaio 2025 come sostituto di Khvicha Kvarastkhelia, è sempre più vicino all'addio al Chelsea. Lo riferisce sul proprio canale YouTube il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: "Alejandro Garnacho si appresta a lasciare il Chelsea. Oggi quello che mi risulta è che l'intenzione del Chelsea sia quella di valutare solo offerte a titolo definitivo, quindi vendere Garnacho e non cederlo in prestito".

La formula della cessione potrebbe cambiare nel corso dell'estate

"Poi, un po' per esperienza di mercato, lo dico sempre: quando a inizio luglio si parla solo di titolo definitivo, magari il 10 agosto diventa prestito con obbligo, il 20 agosto diventa prestito con diritto che poi diventa obbligo e magari nelle ultime ore si trova un'altra formula. Non sarà necessariamente il caso di Garnacho, lo vedremo, però tante vicende ci insegnano questo".