Il Mattino: "Napoli, sul campo vince ma fuori insegue le big del Nord"

Oggi alle 00:30Notizie
di Davide Baratto

"Napoli, attacco al potere: sul campo vince ma fuori insegue le big del Nord", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, dando seguito alle parole di Antonio Conte sul divario tra il club azzurro e Inter, Milan, Juventus. Di seguito la prima pagina integrale.