Prima pagina Il Mattino: "Operazione sorpasso: è la domenica dei sogni"

"Operazione sorpasso: è la domenica dei sogni", scrive così in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino, parlando della possibilità per gli azzurri di ritrovarsi al primo posto in solitaria dopo questo turno. Il sommario: "Inter-Roma e Napoli-Torino: fiato sospeso per i big match". Di seguito la prima pagina integrale.