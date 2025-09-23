Prima pagina

Il Mattino: "Prendi i punti e scappa"

Oggi alle 00:25Notizie
di Davide Baratto

"Prendi i punti e scappa", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del successo della squadra di Antonio Conte che va in fuga solitaria in vetta al campionato. Il sommario: "Soli al comando. Il Napoli soffre ma supera il Pisa: +2 sulla Juve". Di seguito la prima pagina integrale.