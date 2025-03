Prima pagina Il Mattino: "Ranieri: Napoli, orgoglio. Conte, tu sì 'na cosa grande"

"Azzurri, il nostro grande orgoglio. Conte, tu sì 'na cosa grande". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. A pronunciare queste parole è il cantante napoletano, e tifoso azzurro, Massimo Ranieri che ha voluto elogiare la formazione di Antonio Conte in lotta per il primo posto nel nostro campionato. Per il momento i partenopei hanno un punto in meno dell'Inter capolista e domani scenderanno in campo al "Penzo" contro il Venezia penultimo in un testa-coda molto interessante.