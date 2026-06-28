Compleanno in casa Napoli: De Bruyne compie gli anni, gli auguri del club

Compleanno in casa Napoli: De Bruyne compie gli anni, gli auguri del clubTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Notizie
di Pierpaolo Matrone
Oggi Kevin De Bruyne compie 35 anni: arriva il comunicato di auguri da parte del Napoli per il fuoriclasse belga.

Compleanno in casa Napoli, tanti auguri a Kevin De Bruyne. Anche il club azzurro celebra l'anniversario di nascita del fuoriclasse belga, con un comunicato ufficiale: "Compleanno in casa azzurra. Kevin De Bruyne compie 35 anni. Il centrocampista del Napoli è nato il 28 giugno del 1991 a Drongen. A De Bruyne vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

De Bruyne conta 21 presenze in azzurro e 5 gol. Il suo debutto è avvenuto in occasione della prima giornata della scorsa stagione nel successo al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Kevin fu protagonista con la rete del 2-0 su punizione. Auguri KDB!".