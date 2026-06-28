Prima pagina

Concorrenza forte per Khalaili! Corriere dello Sport: "Napoli, scatto Inter"

Concorrenza forte per Khalaili! Corriere dello Sport: "Napoli, scatto Inter"
Oggi alle 08:20Notizie
di Pierpaolo Matrone
Il Corriere dello Sport in prima pagina oggi in edicola si dedica al calciomercato di Napoli, Inter e Milan. Ma anche al toto-CT.

"Chi la spunta". E' questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport oggi in edicola, con un riferimento alla corsa al nuovo commissario tecnico della Nazionale: "Mancini o Conte tra mercoledì e giovedì", si legge ancora. Spazio anche al Napoli, con un titolo inerente al calciomercato: "Napoli, scatto Inter su Khalaili".