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Il Milan non si ferma a Gonçalo Ramos? La Gazzetta dello Sport: "Altri tre colpi!"

Il Milan non si ferma a Gonçalo Ramos? La Gazzetta dello Sport: "Altri tre colpi!"
Oggi alle 07:45Notizie
di Pierpaolo Matrone
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport con il taglio alto dedicato al calciomercato: spazio ai possibili rinforzi di Milan e Juventus.

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla Formula 1 in prima pagina. Solo in taglio alto trova spazio il calcio italiano, con un titolo dedicato al Milan: "Altri tre colpi". Titoletto anche per la Juventus, ancora legato al calciomercato: "Juve, ora spunta Soulé. Assalto finale a Kolo Muani".
 