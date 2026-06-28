Prima pagina

Napoli in attesa di Allegri, Il Roma: "La firma entro mercoledì"

Napoli in attesa di Allegri, Il Roma: "La firma entro mercoledì"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
L'edizione odierna de Il Roma si sofferma in prima pagina sull'imminente arrivo di Massimiliano Allegri: ecco quando dovrebbe firmare.

Il Napoli continua ad attendere Massimiliano Allegri come nuovo allenatore: serve ancora la risoluzione del contratto col Milan, poi potrà firmare con gli azzurri. Ne scrive anche Il Roma in prima pagina, con un titolo nel taglio alto: "Allegri, la firma entro mercoledì".