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Ramos dopo Amorim, Tuttosport: "E' il Milan del ds Mendes"

Ramos dopo Amorim, Tuttosport: "E' il Milan del ds Mendes"
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

Tuttosport oggi in edicola apre in prima pagina con le dichiarazioni di Franck Kessié: "Juve, io mi prenderei". Spazio anche al calciomercato dell'Inter, che riguarda anche quello del Napoli: "Khalaili per l'Inter ferita". Infine titolo anche per il Milan, dopo l'acquisto ormai chiuso di Gonçalo Ramos: "E' il Milan del ds Mendes".