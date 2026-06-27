Tuttonapoli Allegri-Napoli, quando l'annuncio? Nessuno immaginava di attendere così a lungo

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Il classico annuncio di De Laurentiis ancora non è arrivato, siamo tutti in attesa che il Milan e Allegri trovino l'accordo definitivo per la separazione.

Da settimane sappiamo che il futuro di Massimiliano Allegri sarà legato al Napoli, ma per mille motivi ancora siamo in attesa di poter dire ufficialmente chi sarà il nuovo allenatore. Niente allarmi, nessuna paura: va solo firmato il contratto, l'attesa però si sta facendo davvero molto lunga. Non si va alla ricerca del colpevole perché forse non c'è, ma nell'aria c'è anche qualcuno che si è chiesto perché Massimiliano Allegri, con il Napoli alla porta pronto ad offrirgli un triennale da 4,5 milioni (più bonus), stia puntando i piedi per una buonuscita da 500mila euro.

Un Napoli costruito con lunghe telefonate

Tra poco meno di 20 giorni il Napoli si ritroverà in Trentino per l'inizio della prima parte della preparazione estiva. In attesa che il tutto si possa ufficializzare, Allegri e Manna stanno costruendo il Napoli che verrà attraverso incontri e telefonate lunghe per arrivare alla presentazione tra le Dolomiti, pronti per operare tra campo e mercato anche con una certa velocità e sicurezza nelle varie mosse.

Tanti nodi da sciogliere tra campo e mercato

l nuovo corso di Massimiliano Allegri presenta tanti punti interrogativi tra chi arriverà, ma soprattutto tra chi sarà pronto a lasciare Napoli. Vergara, De Bruyne, Lukaku questi alcuni nomi con il futuro azzurro appeso ad un filo e tutti si chiedono quando e come la società deciderà le loro sorti in azzurro. Insomma la piazza attende con un filo d'ansia il Napoli che verrà con delle aspettative relativamente alte, quelle che la scia degli anni di Conte ha lasciato in maniera permanente.