Prima pagina Il Mattino: "Subito i rinforzi"

vedi letture

"Tracollo Napoli a Verona, Conte: mi vergogno. Preso Neres, ma non può bastare".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con il Napoli che crolla all'esordio a Verona e deve correre ai ripari sul mercato: "Subito i rinforzi. Tracollo Napoli a Verona, Conte: mi vergogno. Preso Neres, ma non può bastare". Di spalla il fondo di Francesco De Luca: "Non è l'anno zero ma l'anno scorso". Di seguito la prima pagina integrale.