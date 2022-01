Il mercato di gennaio: tra il colpo Tuanzebe e la questione Insigne

Sarà un gennaio molto delicato in casa Napoli, alle prese con diverse situazioni che andranno risolte sia per quanto riguarda il mercato che per quello in uscita. L’approccio della società, con Cristiano Giuntoli in primo piano, pare necessariamente conformarsi a quanto già fatto la scorsa estate: non è tempo di spese folli e di ingaggi che possano ulteriormente appesantire la situazione, servono dunque intuizioni come era stata quella di Anguissa per rinforzare il centrocampo ad agosto.

Mercato in entrata, un centrale per presente e futuro Come priorità, per una questione prettamente numerica, c’è la questione difensore centrale. Kalidou Koulibaly è impegnato col Senegal in Coppa d’Africa, Kostas Manolas ha coronato il sogno di tornare in patria in maglia Olympiakos e Spalletti per la sfida con la Juve del 6 gennaio, al momento, ha a disposizione solo Rrahmani e Juan Jesus. Ecco perché il Napoli vuole chiudere il prima possibile l’operazione con il Manchester United per il classe ’97 Axel Tuanzebe con la formula del prestito con diritto di riscatto (per una cifra vicina ai 20 milioni). L’altro slot che la società proverà a ricoprire a quello del terzino sinistro e gli indizi portano in casa Lille: Reinildo Mandava è in contratto di scadenza e a giugno potrebbe vestirsi d’azzurro, il Napoli proverà a capire se esistono i margini per anticiparne l’arrivo a gennaio riconoscendo un piccolo indennizzo ai francesi.

Mercato in uscita, tra il caso Insigne e la questione Ghoulam “Dal 2 gennaio le cose cambieranno”: così parlava Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, preannunciando un cambio della strategia nella trattativa per il rinnovo col Napoli. Il capitano azzurro pare ormai essere ad un passo dall’accettare l’offerta di Toronto e, già nei prossimi giorni potrebbe esserci l’incontro decisivo con la dirigenza canadese. Questioni comunque che riguardano la prossima estate, a meno di clamorosi e immediati risvolti. Altro calciatore in scadenza è Faouzi Ghoulam e, considerate le difficoltà dell’algerino ad entrare nelle rotazioni di Spalletti, al Napoli non dispiacerebbe trovare una sistemazione già a gennaio per l’esterno sinistro. Qualche piccola tentazione per Alex Meret, che non pare comunque destinato a muoversi nella sessione invernale, ogni discorso è rimandato all’estate anche per l’estremo difensore.