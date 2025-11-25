Il Napoli fallisce il vantaggio: Hojlund si fa parare il rigore

Il Napoli fallisce il vantaggio: Hojlund si fa parare il rigore TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:18Notizie
di Christian Marangio

Dopo una Imbucata di Buongiorno in area per Di Lorenzo, messo giù da Jankovic: l'arbitro indica il dischetto. Dal dischetto va Rasmus Hojlund, che si fa parare il rigore dal portiere del Qarabag, bloccando il risultato ancora sul punteggio di 0-0 ad inizio di secondo tempo.