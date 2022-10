Il Napoli ha imparato a gestire le partite: un dato col Torino lo testimonia

L'edizione odierna di Tuttosport torna sul successo del Napoli contro il Torino, sottolineando soprattutto un dato statistico.

L'edizione odierna di Tuttosport torna sul successo del Napoli contro il Torino, sottolineando soprattutto un dato statistico: "Il Napoli ha sovrastato i granata con 3 gol nei primi 37 minuti, poi l’appagamento o la fatica hanno consigliato alla squadra di rallentare ed arretrare. La vittoria è arrivata comunque (3-1), con un dato statistico significativo: il Napoli ha toccato la palla in difesa per 384 volte contro le 192 del Torino, che a sua volta ha toccato il pallone in attacco per 222 volte, contro le sole 124 degli azzurri. Morale della favola, la squadra di Spalletti sta crescendo in personalità e ha imparato a gestire le partite".