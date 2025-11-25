Il Napoli raddoppia contro il Qarabag: ancora McTominay a segno

Il Napoli raddoppia contro il Qarabag: ancora McTominay a segnoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:33Notizie
di Christian Marangio

Il Napoli nel suo momento migliore trova il raddoppio ancora con lo scozzese Scott McTominay. Neres è ancora una volta dominante sulla destra e serve dall'altra parte Olivera: cross per McTominay, che tenta la rovesciata trova la deviazione decisiva di Jankovic per la seconda rete della sua serata.