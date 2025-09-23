Focus Il prezzo da pagare per lo Scudetto: Conte conosce una statistica a memoria

Antonio Conte fa muro. Si difende dagli attacchi, dalle parole degli altri, dalla strategia dei rivali che vedono il Napoli come la grande favorita per la vittoria dello scudetto. Conte conosce bene le insidie dello scudetto sul petto e non basta il mercato dei nove colpi - che lui non valuta come super - per avere la certezza del nuovo trionfo. Un dato, d'altronde, lo conferma. Negli ultimi cinque anni, infatti, mai la stessa squadra ha vinto due scudetti di fila pur partendo da favorita l'anno dopo il tricolore (almeno sulla carta, almeno per la critica). L'ultimo caso è quello della Juve dei nove scudetti dal 2012 al 2020. Poi, di fila: Inter, Milan, Napoli, Inter, Napoli.

Un dato, questo, che Conte conosce bene. Si spiegano anche così le parole sugli investimenti e sulla rosa giovane, nuova, con giocatori che devono conoscersi. La verità non detta è che gli sforzi del club sono stati apprezzati dall'allenatore, che a fine anno aveva scelto di restare sulla panchina del Napoli. De Laurentiis lo ha accontentato in ogni sua richiesta e ora Conte ha tra le mani una rosa di valore che va sfruttata secondo l'ampiezza e le risorse collettive. Però in pubblico, a mezzo stampa, Conte difende tutti, alleggerisce la pressione e manda altri all'avanscoperta. Soprattutto col Milan all'orizzonte (domenica sera al Meazza), per molti la rivale principale del Napoli.