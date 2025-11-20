Il problema del gol: numeri da incubo nelle ultime cinque partite di Serie A

vedi letture

Il Napoli sta vivendo un momento di grande difficoltà sotto porta. Nelle ultime cinque partite di Serie A gli azzurri non sono riusciti a segnare in tre occasioni, un dato che eguaglia quanto accaduto nelle precedenti 33 gare di campionato.

La squadra di Antonio Conte non trova il gol da due match consecutivi - Como e Bologna - e rischia di eguagliare un record negativo che manca da oltre un anno, quando tra dicembre 2023 e gennaio 2024 restò a secco per tre giornate di fila. Un campanello d’allarme da invertire già sabato contro l’Atalanta.