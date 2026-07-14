Video Presentazione Allegri: bagno di folla per Max e ADL all'uscita dal San Carlo

vedi letture

Allegri e De Laurentiis acclamati dai tifosi all'uscita del Teatro San Carlo di Napoli.

L'esterno del Teatro San Carlo si è trasformato in un autentico punto di ritrovo per i tifosi del Napoli, accorsi in gran numero per salutare Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis. Al termine della conferenza stampa di presentazione, centinaia di sostenitori hanno atteso con entusiasmo l'uscita del nuovo allenatore azzurro e del presidente, riservando loro cori, applausi e una calorosa accoglienza.

Entusiasmo incontenibile all'esterno del San Carlo

L'uscita di Allegri e De Laurentiis è stata accompagnata dall'entusiasmo dei tifosi presenti, che hanno voluto manifestare tutto il loro sostegno in vista della nuova stagione. Un bagno di folla che conferma il grande clima di attesa e l'entusiasmo che circondano il nuovo corso del Napoli, con l'obiettivo di vivere un'annata da protagonisti. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati.