Il Roma: "Hojvitamia"

di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Roma dedica l'apertura in prima pagina con il Napoli che stende la Juventus grazie ad un doppietta di Rasmus Hojlund: "Grande prestazione del Napoli che batte la Juve grazie alla doppietta del danese. Conte: 'Bravi tutti in piena emergenza'". Di seguito la prima pagina integrale.