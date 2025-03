Prima pagina Il Roma: "Napoli da Scudetto"

vedi letture

"Napoli da Scudetto", scrive così in prima pagina il quotidiano Il Roma nell'edizione odierna, in riferimento all'ottima prova degli uomini di Conte contro l'Inter capolista. Il sommario: "Grande prestazione degli azzurri contro l'Inter che va in vantaggio, ma poi Billing riesce a pareggiare". Di seguito la prima pagina integrale.