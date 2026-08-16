Bari, giornata speciale per un talento del Napoli: Mattia Esposito debutta in Coppa Italia

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Mattia Esposito, talento del Napoli, debutta ufficialmente con il Bari in Coppa Italia.

Una giornata da ricordare per Mattia Esposito, giovane talento classe 2008 di proprietà del Napoli, trasferitosi in prestito al Bari per proseguire il proprio percorso di crescita. Il calciatore azzurro ha infatti collezionato i suoi primi minuti ufficiali con la maglia biancorossa nella sfida contro il Casarano, valida per la Coppa Italia Serie C. Un altro importante passo nella carriera del giovane prospetto del vivaio partenopeo.

Mattia Esposito debutta col Bari: ingresso in campo al 72’

Il momento tanto atteso è arrivato al 72’, quando il tecnico del Bari Massimo Rastelli ha deciso di mandare in campo Esposito, concedendogli l'esordio ufficiale con la nuova maglia. La partita è stata decisa dalla rete realizzata nel recupero del primo tempo: Tribuzzi ha servito un cross preciso per Butic, che di testa ha trovato il gol decisivo per la vittoria e la qualificazione del Bari. Per Esposito resta soprattutto la soddisfazione di aver iniziato ufficialmente la propria esperienza tra i biancorossi.