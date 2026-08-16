Neres, rientro da valutare: c'è la notizia in vista di Genoa-Napoli

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Neres non ha disputato neppure un minuto durante il precampionato del Napoli. Il brasiliano sta bene, ma Allegri e lo staff non vogliono correre rischi.

Il Napoli comincia a preparare l'esordio in campionato contro il Genoa e tra le situazioni da monitorare c'è quella di David Neres. Il brasiliano non ha disputato minuti nelle amichevoli estive e ha saltato anche l'ultimo test contro l'Aris Salonicco, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La scelta è stata soprattutto precauzionale: lo staff ha preferito non correre rischi e accompagnarlo gradualmente verso il ritorno in campo.

Neres-Napoli, Allegri deciderà a ridosso del Genoa

La presenza di Neres a Marassi il 22 agosto resta dunque da valutare. Alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, Massimiliano Allegri e lo staff medico ne monitoreranno quotidianamente le condizioni prima di decidere sulla convocazione. La parola d'ordine resta prudenza: qualora il brasiliano non offrisse sufficienti garanzie, il Napoli non forzerà il rientro. In quel caso, il nuovo obiettivo diventerebbe la successiva sfida di campionato contro il Como, in programma il 30 agosto.