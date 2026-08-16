Ufficiale Castel Volturno, si torna al lavoro dopo i ritiri: il report della SSC Napoli

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Napoli torna ad allenarsi al Training Center: iniziata la preparazione per l’esordio col Genoa.

Il Napoli torna al lavoro dopo aver concluso i due ritiri estivi e comincia ufficialmente la preparazione in vista dell'esordio in campionato. Gli azzurri si sono ritrovati al SSC Napoli Training Center, dove la squadra ha iniziato ad avvicinarsi alla sfida della prima giornata contro il Genoa, primo appuntamento ufficiale della nuova stagione.

Il report ufficiale della SSC Napoli

"Dopo i due ritiri estivi, gli azzurri riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista della prima giornata di campionato contro il Genoa. Nella sessione pomeridiana di oggi il gruppo ha svolto una fase di attivazione in palestra e a seguire lavoro tecnico in campo".