L'Arsenal trionfa in Community Shield: tris al City! Gabriel Jesus e Martinelli in tribuna

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Arsenal vince la Community Shield: City travolto, Jesus e Martinelli in tribuna.

L’Arsenal conquista la Community Shield superando con un netto 3-0 il Manchester City nella prima uscita ufficiale della stagione di Enzo Maresca sulla panchina dei Citizens. I Gunners indirizzano immediatamente la finale: dopo appena 24 secondi Lewis-Skelly trova l’imbucata per Calafiori, che si inserisce tra due difensori e supera Donnarumma in uscita. Al 28’ arriva anche il raddoppio firmato da Kai Havertz, che permette alla formazione di Arteta di chiudere il primo tempo avanti di due reti.

Arsenal, Odegaard chiude i conti: Jesus e Martinelli assistono dalla tribuna

Nella ripresa il copione non cambia e l’Arsenal mette definitivamente al sicuro il trofeo con Odegaard, bravo ad anticipare Gvardiol, superare Donnarumma e depositare in rete il pallone del definitivo 3-0. Il Manchester City non riesce a reagire e la Community Shield finisce così nelle mani dei campioni di Premier League in carica. Da segnalare anche l’assenza di Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, i due attaccanti dell’Arsenal accostati al Napoli: entrambi non sono stati convocati e hanno assistito dalla tribuna al successo dei compagni.