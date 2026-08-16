Italiano, buona la prima in Turchia: il Besiktas vince all’esordio
Inizia con una vittoria l’avventura di Vincenzo Italiano sulla panchina del Besiktas. Alla Vodafone Arena di Istanbul, la formazione bianconera supera di misura l’Eyupspor per 1-0, regalando all’ex allenatore di Bologna e Fiorentina i primi tre punti della sua esperienza in Turchia. Una partita combattuta, decisa al 25’ da Vaclav Cerny, bravo a finalizzare un’azione manovrata dei padroni di casa con un destro che non lascia scampo al portiere avversario.
Besiktas, Cerny regala a Italiano la prima vittoria in Turchia
Nella ripresa Cerny sfiora anche la doppietta personale direttamente su calcio di punizione, ma il palo gli nega il secondo gol. Il finale diventa più agevole per il Besiktas dopo l’espulsione di David Costa per doppia ammonizione, con la squadra di Italiano che riesce a gestire il vantaggio fino al triplice fischio. Nelle altre gare di giornata successo anche per l’Istanbul Basaksehir, vittorioso 2-0 contro il Kocaelispor con un gol dell’ex Serie A Eldor Shomurodov, mentre l’Amedspor supera nettamente 3-0 l’Erzurumspor.
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