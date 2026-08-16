Ufficiale Nuova vita per Mertens: investe in un club belga, è nel CdA

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Mertens investe nello Sporting Hasselt ed entra nel Consiglio d'Amministrazione del club belga.

Dries Mertens comincia una nuova avventura lontano dal terreno di gioco. L'ex attaccante del Napoli è diventato ufficialmente un investitore dello Sporting Hasselt, formazione appena promossa dalla Serie C alla Serie B belga, ed entrerà anche nel Consiglio d'Amministrazione della società. Il club ha annunciato l'ingresso del belga nel progetto attraverso un video pubblicato sui propri canali social, dando grande risalto all'arrivo dell'ex azzurro.

Mertens investe nello Sporting Hasselt: “Credo nel progetto”

Alla base della scelta di Mertens c'è anche il forte legame familiare con lo Sporting Hasselt: il proprietario del club, Sam Kerkhofs, è infatti cugino di sua moglie Kat Kerkhofs. L'ex Napoli ha deciso così di contribuire alla crescita della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche mettendo a disposizione l'esperienza e le conoscenze accumulate durante la sua lunga carriera nel calcio internazionale. Queste le sue prime dichiarazioni dopo l'ingresso nel club:

"Negli ultimi anni il club ha attraversato una vera e propria metamorfosi. Sam, Rik e tutti coloro che vi sono coinvolti hanno fatto un lavoro fantastico. Il passo che il club deve compiere ora richiede i dovuti investimenti. Credo nel progetto e mi sono convinto rapidamente a dare il mio contributo. Sono felice di condividere le mie conoscenze laddove necessario e di contribuire a costruire questa bellissima storia". Di seguito il simpatico video dell'annuncio sui social.