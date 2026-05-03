Tuttosport: "Inter, Scudetto-day tra i veleni. Sulla festa l'ombra dell'inchiesta"
"Secondo me vuole restare": parole di Luciano Spalletti, destinate a Dusan Vlahovic e riprese oggi in prima pagina da Tuttosport. Il tecnico spinge per la conferma del serbo e si gode Yildiz: "Ha il sole stampato in faccia, mi fa sentire fortunato di allenare". Kenan oggi in campo col Verona. Mercato: l'Aston Villa su David.
Spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo: "Toro, bel modo di onorare gli Invincibili...". Sconcertante ko a Udine, per 2-0 con gol di Ehizibue e Kristensen. D'Aversa: "Spirito sbagliato, mi sono arrabbiato". E i tifosi contestano.
Spazio anche all'Inter, che dopo il pareggio di ieri tra Napoli e Como (menzionato dal quotidiano) può diventare oggi campione d'Italia: "Inter, scudetto-day tra i veleni". Il riferimento è all'inchiesta milanese, con l'intercettazione in cui Rocchi citerebbe l'addetto agli arbitri nerazzurro.
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