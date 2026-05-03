Prima pagina Corriere dello Sport a tutta pagina: "Alex Vive". Il primo titolo sul calcio è per il Napoli

vedi letture

"Napoli vede la Champions": questo è il titolo principale del Corriere dello Sport, appena comincia a trattare le tematiche calcistiche. Superato l'ostacolo Como: un pari che avvicina l'obiettivo. Azzurri sottotono, la squadra di Fabregas spreca e quella di Conte sfiora la vittoria nel finale con Politano.

La prima pagina, come è giusto che sia, è dedicata a Zanardi e il titolo è: "Alex Vive". L'Italia e lo sport piangono il campione infinito: un uomo straordinario, che ci ha insegnato a ridisegnare la vita. Mattarella: "Un grande dolore".