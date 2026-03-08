In Curva al Maradona arriva il coro-tormentone: stavolta è sfottò verso il Torino

vedi letture

Il coro anti-Cairo è diventato virale in tutta Italia, anche al Maradona. La notizia viene riportata dal quotidiano torinese Tuttosport che racconta che il canto di contestazione dei tifosi del Torino,che non ne possono più della gestione dell presidente Urbano Cairo, — "Urbano Cairo devi vendere, vattene"— ha ormai valicato i confini della tifoseria granata, trasformandosi in un fenomeno nazionale. Venerdì è arrivato anche allo stadio Maradona nel post-partita.

Il coro anti-Cairo anche al Maradona

Dopo il fischio finale di Napoli-Torino, con i giocatori già negli spogliatoi e gli spalti ancora gremiti, la Curva azzurra ha intonato il coro contro Cairo — non certo per solidarietà quanto per pura sfottò, data la rivalità tra le due tifoserie. E quella granata era anche presente nel settore ospite. Tutt'altro tono, invece, al Franchi di Firenze nel gennaio 2025, dove i tifosi viola avevano cantato lo stesso ritornello per convinzione, in segno di amicizia con la tifoseria granata, con cui esiste un gemellaggio storico.

La versione juventina del coro

C'è poi la versione "juventina" del coro: nel derby del novembre 2024, la Curva Sud bianconera aveva rovesciato il testo in chiave ironica — "Urbano Cairo dai non vendere, resta qui" — e lo ha riproposto anche durante Juventus-Pisa, senza alcun legame con il Torino, solo per sghignazzare. Stesso coro, ma motivazioni diverse ogni volta. Chi per fede granata, chi per amicizia, chi per sfottò. Cairo viene così tirato in ballo da tutti nel calcio italiano suo malgrado.