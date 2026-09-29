Venerdì amichevole a Castel Volturno: Allegri ritrova un suo ex pupillo

Venerdì amichevole a Castel Volturno: Allegri ritrova un suo ex pupilloTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:50Notizie
di Antonio Noto
Napoli-Avellino venerdì a Castel Volturno: l’amichevole sarà anche l’occasione per il ritrovo tra Allegri e Nesta.

Venerdì sarà tempo di Napoli-Avellino a Castel Volturno. L’amichevole durante la sosta offrirà a Massimiliano Allegri e Alessandro Nesta l’occasione di ritrovarsi dopo l’esperienza vissuta insieme al Milan. I due condivisero infatti due stagioni in rossonero, conquistando uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

Allegri-Nesta, il legame nato ai tempi del Milan

Come ricorda l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Nesta fu uno dei giocatori di riferimento del Milan allenato da Allegri. L’ex difensore concluse nel 2012 la sua esperienza nel calcio italiano proprio in rossonero, con l’attuale tecnico del Napoli in panchina. Venerdì i due si ritroveranno da avversari nell'amichevole tra gli azzurri e l’Avellino di Nesta.