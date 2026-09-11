Infortunio Alisson, c'è una novità: spunta già la gara del ritorno in campo
L'indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport conferma la gravità del problema muscolare accusato da Alisson Santos (lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro) rimediato durante la sfida di Champions League contro l'Arsenal: per l'esterno brasiliano si prospetta uno stop di 4 o 5 settimane, un tempo necessario per consentire la completa guarigione della lesione ed evitare ricadute.
Salvo complicazioni nella fase di riabilitazione, lo staff medico azzurro punta a rimetterlo a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta contro il Venezia del 17 ottobre, subito dopo la sosta per le Nazionali. Questa prolungata assenza trasforma la gara di domenica contro il Bologna in un passaggio obbligato per Noa Lang, chiamato a prendersi la maglia da titolare sulla corsia sinistra per l'intero ciclo di partite che separa il Napoli dalla sosta.
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