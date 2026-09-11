Rafa Marin in crescita: ha già giocato più di tutta la stagione con Conte

vedi letture

Il confronto numerico evidenzia un cambio di gerarchie per Rafa Marín al Napoli. Il centrale spagnolo era stato impiegato con il contagocce con Conte, collezionando in tutta la stagione appena 339 minuti complessivi tra Serie A e Coppa Italia. La mancanza di continuità aveva poi portato al prestito al Villarreal. Nelle prime 4 gare ufficiali della stagione tra Serie A e Champions League (Genoa, Como, Inter e Arsenal), Rafa Marín è sempre partito titolare collezionando 351 minuti in campo.

In sole quattro partite ha già superato il minutaggio dell'intera annata sotto la gestione precedente. Complice l'emergenza infortuni che ha fermato Alessandro Buongiorno, lo spagnolo è diventato a tutti gli effetti un punto fermo della difesa azzurra insieme ad Amir Rrahmani, guadagnandosi sul campo la fiducia di Allegri.