Curiosità: il Maradona tra i dieci stadi sold out per gli abbonamenti

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La passione per il calcio italiano si conferma travolgente anche nella stagione 2026/27, trascinata da un entusiasmo diffuso che accende gli spalti dell'intera penisola. A guidare la classifica delle tessere staccate è ancora una volta il testa a testa tra Inter e Roma, capaci entrambe di saturare la capienza massima consentita con 40.000 abbonamenti registrati. Le due società fanno parte di un gruppo virtuoso di dieci club professionistici che hanno già annunciato il tutto esaurito. In Serie A spiccano le risposte di piazze calde come Napoli, Como, Fiorentina, Atalanta e Venezia (quota 6.621), mentre tra i cadetti festeggiano il sold out piazze storiche come Palermo, Vicenza (8.474) e Arezzo (5.371). Lo riporta Transfermarkt.

I numeri straordinari della Serie B e il bilancio delle big

Subito dietro le capoliste si piazzano Milan, Genoa e Lecce, con la tifoseria salentina che si distingue nuovamente per uno straordinario e costante attaccamento ai propri colori. Spicca in particolar modo la risposta della Sampdoria: i blucerchiati, pur militando nel campionato di Serie B, riescono a entrare nella top 10 nazionale e a mettersi alle spalle diverse realtà consolidate della massima serie, compresa la Juventus che si ferma al nono posto con 20.000 tessere. Infine, tra i club della terza serie, la regina indiscussa del tifo si conferma il Catania, forte di ben 11.871 abbonati che valgono la sedicesima posizione complessiva tra i professionisti.