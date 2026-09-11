Le statistiche sorridono ad Allegri: dato quasi da record contro il Bologna

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Massimiliano Allegri ha affrontato il Bologna 26 volte in carriera ottenendo 19 vittorie e 7 pareggi, restando dunque completamente imbattuto (zero sconfitte). Il Bologna è una delle vittime preferite del tecnico toscano. Tra le esperienze sulle panchine di Cagliari, Milan e Juventus, Allegri viaggia a una media di circa 2,46 punti a partita contro i rossoblù. In vista della sfida di domenica alle 18:00 al Maradona, questo dato rappresenta la principale statistica a favore di Allegri, chiamato a spezzare la striscia di tre sconfitte consecutive e ad agguantare la prima vittoria casalinga della sua gestione.